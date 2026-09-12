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Культуромания

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На «Ленфильме» открылась выставка «Аквариум! Кино» к 130-летию первого кинопоказа в России

На «Ленфильме» открылась выставка «Аквариум! Кино» к 130-летию первого кинопоказа в России

На киностудии «Ленфильм» начала работу выставка «Аквариум! Кино», приуроченная к 130-летию со дня первого публичного кинопоказа в России.

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