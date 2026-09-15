Минтранс рассматривает возможность использования роботов для уборки тополиного пуха на улицах

Министр транспорта России Андрей Никитин допустил возможность появления на улицах страны специализированных роботов для уборки тополиного пуха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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