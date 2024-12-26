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Царьград

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Астроном Адам Франк: Откроем тайну внеземных цивилизаций за 30 лет

Астроном Адам Франк: Откроем тайну внеземных цивилизаций за 30 лет

Профессор Адам Франк из Рочестерского университета уверен, что наука в ближайшие три десятилетия сможет оценить вероятность существования внеземных цивилизаций.

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