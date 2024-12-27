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Царьград

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Русским морякам отказали в помощи: Теракт на судне Минобороны оброс деталями

Русским морякам отказали в помощи: Теракт на судне Минобороны оброс деталями

Русские моряки на борту Ursa Major оставались без помощи, несмотря на близость норвежского судна - в спасении отказали, сославшись на некий указ сверху.

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