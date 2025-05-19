В России предложили провести амнистию по образовательным кредитам

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложили провести амнистию по образовательным кредитам, оформленным до 1 февраля.