В России предложили провести амнистию по образовательным кредитам

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложили провести амнистию по образовательным кредитам, оформленным до 1 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии