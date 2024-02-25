Глава миссии наблюдателей от ШОС рассказал о главной задаче его команды

Работают на избирательных участках наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества. Как рассказал глава миссии, главная задача - дать оценку избирательному процессу, именно с точки зрения соответствия международным договорам, обязательствам и национальному избирательному законодательству.
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