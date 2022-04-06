Малком: «Фанаты «Зенита» – топ, с ними нам проще побеждать. Футбол без болельщиков неполноценен, лишен сердца»

Хавбек «Зенита» Малком подчеркнул важность поддержки болельщиков. – В Петербурге ожидается увеличение заполняемости стадиона до 75%.

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