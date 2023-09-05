США требуют от КНДР отказаться от переговоров с Россией

Пока пендосы посталяют оружие рагулям, у них нет никакого морального права что-то там требовать от корейцев.

Максим Нестеров

Ким Чен Ын и Г.А. Лукашенко, а также армия и флот-вот все наши друзья на сегодняшний день, судя по информации, поступающей из вне. Пора бы делать выводы нашему руководству и дружить с "правильными" товарищами.