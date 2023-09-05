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США требуют от КНДР отказаться от переговоров с Россией

США требуют от КНДР отказаться от переговоров с Россией

Вашингтон всерьез обеспокоен готовящимся визитом лидера КНДР в Россию. The New York Times утверждает, что Ким Чен Ын может посетить Москву уже в этом месяце.

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Комментарии
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Андрей Соловьев
Пока пендосы посталяют оружие рагулям, у них нет никакого морального права что-то там требовать от корейцев.
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Требовать пиндосы будут на гей парадах, а здесь пусть закроют свой поганый рот!!!
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9 час.
Максим Нестеров
Ким Чен Ын и Г.А. Лукашенко, а также армия и флот-вот все наши друзья на сегодняшний день, судя по информации, поступающей из вне. Пора бы делать выводы нашему руководству и дружить с &quot;правильными&quot; товарищами.
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7 час.

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