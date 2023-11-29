Появление Египта

"Вот факты: около 3 тыс. лет до н.э. практически из ниоткуда появляется династический Египет. В художественном и архитектурном отношении он начинается просто: никаких каменных сооружений, только массивные гробницы из глинобитного кирпича и небольшие, но совершенные артефакты из кости и слоновой кости.