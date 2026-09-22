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Татар-информ

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В Казани утвердят порядок предоставления грантов лауреатам «Города добрых дел»

В Казани утвердят порядок предоставления грантов лауреатам «Города добрых дел»

В столице Татарстана планируют утвердить порядок предоставления из муниципального бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ставших лауреатами премии мэра Казани «Город добрых дел» в текущем, 2026 году.

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