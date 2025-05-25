В Индустриальном районе Барнаула десятки домов на три дня останутся без горячей воды

Под отключение попадают улицы Попова, Энтузиастов, Солнечная Поляна и некоторые другие В Индустриальном районе Барнаула десятки домов отключат от горячей воды в связи с плановыми работами на теплосети в микрорайоне "Дружный".
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