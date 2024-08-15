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Царьград

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Три "орешка" для Киева: Украинцы придумывают сказочные требования к русским за газ

Три "орешка" для Киева: Украинцы придумывают сказочные требования к русским за газ

Украинский чиновник потребовал от русских три "орешка". Сказочные ультимативные условия в обмен на целый газопровод.

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