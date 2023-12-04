Есть две попытки спасти поджелудочную: Врач Вялов назвал еду, вызывающую рак

Гастроэнтеролог Вялов рассказал о двух способах спасти поджелудочнуюПо словам кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова, в случае первых признаков заболевания поджелудочной, необходимо в срочном порядке предпринять ряд определенных меры.
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