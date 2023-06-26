Странный эрзац-мятеж как лакмус и загадка

Владимир Скачко Этот великий и ментальный украинский анекдот, как нельзя лучше, подходит к послесловию к так называемому мятежу ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, которого ещё позавчера называли человеком, «близким к Владимиру Путину».