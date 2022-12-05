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Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в частном детском саду

Следователи во Владикавказе проверяют информацию об избиении детей в частном детском саду, сообщили в понедельник в управлении Следственного комитета по Северной Осетии.

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