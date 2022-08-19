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В Сеуле оценили реакцию сестры Ким Чен Ына на план по денуклеаризации

В Сеуле оценили реакцию сестры Ким Чен Ына на план по денуклеаризации

Сожаление относительно «грубой» реакции сестры главы Северной Кореи (КНДР) Ким Ё Чжон на «смелый замысел» президента Южной Кореи Юн Сок Ёля выразила представитель южнокорейского министерства объединения Ли Хё Чжон 19 августа на брифинге журналистам.

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