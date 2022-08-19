В Сеуле оценили реакцию сестры Ким Чен Ына на план по денуклеаризации

Сожаление относительно «грубой» реакции сестры главы Северной Кореи (КНДР) Ким Ё Чжон на «смелый замысел» президента Южной Кореи Юн Сок Ёля выразила представитель южнокорейского министерства объединения Ли Хё Чжон 19 августа на брифинге журналистам.
Сожаление относительно «грубой» реакции сестры главы Северной Кореи (КНДР) Ким Ё Чжон на «смелый замысел» президента Южной Кореи Юн Сок Ёля выразила представитель южнокорейского министерства объединения Ли Хё Чжон 19 августа на брифинге журналистам.
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