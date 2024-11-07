Глава Минздрава рассказал, есть ли вирус Коксаки в Калужской области

Глава областного Минздрава Константин Пахоменко дал свой комментарий по поводу информации о якобы появившемся в регионе вирусе Коксаки, о чем ранее сообщили в соцсетяхГлава областного Минздрава Константин Пахоменко дал свой комментарий по поводу информации о якобы появившемся в регионе вирусе Коксаки, о чем ранее сообщили в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)