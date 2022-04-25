Черчесов о титуле в Венгрии: «Сомнения» – неправильное слово. У «Ференцвароша» достойные соперники, но нам удалось найти золотую середину»

Станислав Черчесов высказался о чемпионстве «Ференцвароша». – Возникали хоть раз сомнения в том, что «Ференцварош» станет первым? – «Сомнения» – неправильное слово, потому что у нас в лиге достойные соперники.

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