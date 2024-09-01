Диетолог Соломатина: Ферментированные продукты полезны для имунной и нервной системы

В беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина рассказала о том, чем полезна ферментация как способ заготовки на зиму продуктов, традиционно это солёные огурцы и квашеная капуста, и есть ли противопоказание.
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