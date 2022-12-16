Бурн, Дюбрей, Ришо и Николь – претенденты на звание «Лучший хореограф» по версии ISU Skating Awards

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов на премию ISU Skating Awards. В номинации «Лучший хореограф» представлены: Ше-Линн Бурн Самюэль Шуинар Мари-Франс Дюбрей Ромэн Агенауэр Лори Николь Бенуа Ришо Адам Шоя Дэвид Уилсон Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.
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