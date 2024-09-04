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Царьград

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В Новосибирске нашли тело таинственно пропавшей 21 год назад студентки

В Новосибирске нашли тело таинственно пропавшей 21 год назад студентки

Возобновлено расследование дела пропавшей в Новосибирске больше 20 лет назад студентки Кати.В Новосибирске следователи занимаются заново расследованием дела об исчезновении 18-летней студентки из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа.

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