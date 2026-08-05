Собчак, Брухунова и Кудрявцева не стесняются хвалиться потраченными миллионами

Александр Рожков

В СССР такого не было. Богатые были, а вот чтобы всенародно выпячивали свой достаток, нет, такое невозможно было при советской морали. А что и кто привел страну к этому? Об этом не хотите задуматься? И что может привести обратно страну к той морали, при которой всё подобное невозможно?