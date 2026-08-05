Соцсети отечественных знаменитостей давно превратились в витрины элитных бутиков. "Звёзды" не стесняются хвалиться потраченными миллионами, среди прочих выделяются Собчак, Брухунова и Кудрявцева.
Собчак, Брухунова и Кудрявцева не стесняются хвалиться потраченными миллионами
Комментарии
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Александр Рожков
В СССР такого не было. Богатые были, а вот чтобы всенародно выпячивали свой достаток, нет, такое невозможно было при советской морали. А что и кто привел страну к этому? Об этом не хотите задуматься? И что может привести обратно страну к той морали, при которой всё подобное невозможно?
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1 м.
ДГ
Дмитрий Гурин
Три кобылки, они кобылками и остаются...... только вот скоро в старых кляч перестроятся............ а дальше про них никто и не вспомнит.
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1 м.
l
leonid
Хорошего я этим курвам не желаю. Думаю час расплаты придёт за их поведение.
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1 м.
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