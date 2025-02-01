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Политика как она есть

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Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели девочки в больнице Саратова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о причинах волокиты по уголовному делу о гибели 16-летней девочки во время проведения операции в больнице Саратова в 2023 году, сообщает информационный центр ведомства.

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