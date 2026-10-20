Red Carpet В последние дни в московском интернете вновь горячо. Пока одни восторженно пересылают видео друг другу, другие осторожно спрашивают: а это вообще законно? Кажется, ответ на вопрос «кто в метро хозяин» неожиданно дал один человек без формы, без полномочий и без желания молчать.
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Спасибоооо!!!! Все ждут порядка
Не мужчина конечно молодец, но когда в конце концов наше правительство придёт к одной очень хорошей мысли- нет мигрантов , значит нет проблем с мигрантами. В принципе это даже ребёнку понятно
Этот мужчина мог и иметь полномочия. Поэтому нарушители почувствовали в его словах, поведении, взгляде силу, перед которой отступили. "Мало ли кто такой смелый...". А с властью напрямую никто спорить не смеет пока. И власть не в погонах, а в уверенности, поступках. Главное теперь закрепить это в сознании всех приезжих.
Пока в Думе думают, какой бы еще дебильный закон придумать, , люди скоро сами объединятся против паровозиков и Иже с ними.
вот так встают одиночки, которым за державу обидно - и восстанавливают справедливость. Илья Муромец тоже в своё время один справлялся, пока к нему еще двое не присоединились.