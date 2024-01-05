Если Америка во всём виновата, почему ж Россия не на неё напала, а даже свой уран ей продаёт?

Агрофена Иванова

Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а, жаль, безликие. Вы - огромные, мы - великие. А вы жмёте, всё вы маетесь, своей завистью вы подавитесь. Воля - слово, вам незнакомое, вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчанье - золото, а у нас жгут коктейли Молотова. А у нас зато кровь горячая. Что ж вы нам за родня незрячая? А у нас всех глаза бесстрашные, без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Нас КОТы на колени ставили, мы восстали и всё исправили. И зря прячутся крысы, молятся, они кровью своей умоются. Вам шлют новые указания, а у нас тут огни восстания. У вас царь, у нас - демократия! Никогда мы не будем братьями. А продажа урана -читай-......... Почему Россия все-таки продает и продает уран США. В чем хитрость..........А.Симаков--- рассуждений много--- а дел лично от тебя? Сейчас самое время- стать презиком и всё исправит.....😜😜😜😜😜😜