Как только Россия кратно нарастила интенсивность наносимых по Бандеровщине ударов, тут же по русской сети пошла активизация Страшного Непонимания! Какая ж наша Россия подлая, панимаш, и нелогичная: почему мы поступаем так не по-пацански? Не кинулись напрямую на Пахана, хоть замутил всё и виноват же именно он?! Нет, - зачем-то вошли так жёстко, фактически к Братьям?! К родным.
Если Америка во всём виновата, почему ж Россия не на неё напала, а даже свой уран ей продаёт?
Комментарии
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Агрофена Иванова
Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а, жаль, безликие. Вы - огромные, мы - великие. А вы жмёте, всё вы маетесь, своей завистью вы подавитесь. Воля - слово, вам незнакомое, вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчанье - золото, а у нас жгут коктейли Молотова. А у нас зато кровь горячая. Что ж вы нам за родня незрячая? А у нас всех глаза бесстрашные, без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Нас КОТы на колени ставили, мы восстали и всё исправили. И зря прячутся крысы, молятся, они кровью своей умоются. Вам шлют новые указания, а у нас тут огни восстания. У вас царь, у нас - демократия! Никогда мы не будем братьями. А продажа урана -читай-......... Почему Россия все-таки продает и продает уран США. В чем хитрость..........А.Симаков--- рассуждений много--- а дел лично от тебя? Сейчас самое время- стать презиком и всё исправит.....😜😜😜😜😜😜
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9 час.
Людмила Фирстова
Автор статьи не Симаков, перейдите по ссылке внизу статьи. А стихотворение вы разместили явно хохляцкое, а не наше! Прочитайте внимательно его содержание и увидите... Или вы оттуда пишите свой комментарий? Тогда возникает вопрос,что вы делаете на нашем русском сайте?
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8 час.
Александр Симаков
Бабуля, надо всю статью читать, а не только заголовок! Лично от меня тебе совет - иди к доктору, у тебя в комментарии все признаки шизофрении налицо. Что не удивительно - в семьдесят семь лет не все сохраняют ясность ума и трезвость мысли.
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6 час.
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