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Посол Палестины в РФ Нофаль: Израиль не пропускает гумпомощь в сектор Газа

Посол Палестины в РФ Нофаль: Израиль не пропускает гумпомощь в сектор Газа

Израиль не пропускает гуманитарную помощь на территорию сектора Газа. О том, что власти государства отказываются пропускать гумпомощь, поступающую со стороны Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара, рассказал посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль.

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