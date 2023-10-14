Посол Палестины в РФ Нофаль: Израиль не пропускает гумпомощь в сектор Газа

Израиль не пропускает гуманитарную помощь на территорию сектора Газа. О том, что власти государства отказываются пропускать гумпомощь, поступающую со стороны Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара, рассказал посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль.