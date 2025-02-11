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Петербургский дневник

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Эксперт Храпунова рассказала, насколько безопасно хранить скриншоты документов на «Госуслугах»

Эксперт Храпунова рассказала, насколько безопасно хранить скриншоты документов на «Госуслугах»

Сервис хорошо защищен от аферистов Хранение скриншотов документов на портале «Госуслуги» — это удобно, но так ли безопасно? На этот вопрос в интервью радио Sputnik ответила куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

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