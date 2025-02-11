Эксперт Храпунова рассказала, насколько безопасно хранить скриншоты документов на «Госуслугах»

Сервис хорошо защищен от аферистов Хранение скриншотов документов на портале «Госуслуги» — это удобно, но так ли безопасно? На этот вопрос в интервью радио Sputnik ответила куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
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