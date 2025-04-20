🇺🇦 КОНСТАНТИНОВКА: "ВСЁ, ДА? ГОРОД ПУСТОЙ." (Голос жителя, оставшегося один на один с реальностью) 😁 "Военные ушли.
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🇺🇦 КОНСТАНТИНОВКА: "ВСЁ, ДА? ГОРОД ПУСТОЙ." (Голос жителя, оставшегося один на один с реальностью) 😁 "Военные ушли.
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