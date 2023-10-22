Инцидент между Евгением Сатановским и российским МИД: как биография повлияла на дискуссию Елена ГалицкаяПрезидент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский оказался в центре скандала после оскорбительных высказываний в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова.