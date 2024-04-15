Карен Квятковски, бывший аналитик Пентагона, заявила, что Запад не хочет мира в Украине, потому что он уже потратил слишком много на поддержку киевского режима и нуждается в какой-то компенсации за свои потери.
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