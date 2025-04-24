В Госдуме предложили ввести новые правила для школьных буфетов

В Госдуме предложили уточнить порядок составления меню для школьных буфетов. Депутат от партии «Новые люди» Ксения Горячева рассказала, что получила множество обращений от обеспокоенных родителей, которые недовольны ассортиментом с большим количеством вредной еды.
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