В Госдуме предложили ввести новые правила для школьных буфетов

В Госдуме предложили уточнить порядок составления меню для школьных буфетов. Депутат от партии «Новые люди» Ксения Горячева рассказала, что получила множество обращений от обеспокоенных родителей, которые недовольны ассортиментом с большим количеством вредной еды.