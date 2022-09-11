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Еще два автомобиля сгорели во Владивостоке

Еще два автомобиля сгорели во Владивостоке

В дальневосточной столице огнеборцы ликвидировали возгорание двух автомобилей, сообщает PRIMPRESS. В пресс-службе ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю рассказали, что в ведомство поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Луговой в г.

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