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Преподаватели российских вузов рассказали, как изменились студенты за десять лет

Преподаватели российских вузов рассказали, как изменились студенты за десять лет

Аналитики образовательной платформы выяснили у преподавателей, как изменились российские студенты за десять лет.

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Комментарии
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Edward Рейдер
Типовая ложь во спасение персонала министерства образования. Реально - катастрофическое снижение интеллектуального уровня. Конкретно - даешь полторы страницы текста и 20 минут времени , задание прочесть и пересказать главное - провал 90%. Задание(и это 3-й курс университета) - школьная задача примерно 5-6 класса (сложить дроби, сложный процент, уравнение 5x=3), провал в 70%, читать и понимать текст  не могут, учебники уже бесполезны - только картинками и тик-током можно добиться ну хоть какого либо результата. Занятия не посещаются (и лекции и практические)- главное получить тройку и продолжать числиться в студентах. Содержание дипломных работ текущего года  - повторение или просто копия предыдущих лет. Игнорирование реального положения дел в образовании (любого уровня от средне-специального до аспирантуры) не отличается по значению для страны  с крупномасштабным военно - политическим  поражением. Все эти радужные бла-бла-бла, как и Болонь и ЕГЭ в прошлом  форма предательства интересов и страны и молодежи.
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