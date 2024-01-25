Аналитики образовательной платформы выяснили у преподавателей, как изменились российские студенты за десять лет.
Преподаватели российских вузов рассказали, как изменились студенты за десять лет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EР
Edward Рейдер
Типовая ложь во спасение персонала министерства образования. Реально - катастрофическое снижение интеллектуального уровня. Конкретно - даешь полторы страницы текста и 20 минут времени , задание прочесть и пересказать главное - провал 90%. Задание(и это 3-й курс университета) - школьная задача примерно 5-6 класса (сложить дроби, сложный процент, уравнение 5x=3), провал в 70%, читать и понимать текст не могут, учебники уже бесполезны - только картинками и тик-током можно добиться ну хоть какого либо результата. Занятия не посещаются (и лекции и практические)- главное получить тройку и продолжать числиться в студентах. Содержание дипломных работ текущего года - повторение или просто копия предыдущих лет. Игнорирование реального положения дел в образовании (любого уровня от средне-специального до аспирантуры) не отличается по значению для страны с крупномасштабным военно - политическим поражением. Все эти радужные бла-бла-бла, как и Болонь и ЕГЭ в прошлом форма предательства интересов и страны и молодежи.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии