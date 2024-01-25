Преподаватели российских вузов рассказали, как изменились студенты за десять лет

EР

Edward Рейдер

Типовая ложь во спасение персонала министерства образования. Реально - катастрофическое снижение интеллектуального уровня. Конкретно - даешь полторы страницы текста и 20 минут времени , задание прочесть и пересказать главное - провал 90%. Задание(и это 3-й курс университета) - школьная задача примерно 5-6 класса (сложить дроби, сложный процент, уравнение 5x=3), провал в 70%, читать и понимать текст не могут, учебники уже бесполезны - только картинками и тик-током можно добиться ну хоть какого либо результата. Занятия не посещаются (и лекции и практические)- главное получить тройку и продолжать числиться в студентах. Содержание дипломных работ текущего года - повторение или просто копия предыдущих лет. Игнорирование реального положения дел в образовании (любого уровня от средне-специального до аспирантуры) не отличается по значению для страны с крупномасштабным военно - политическим поражением. Все эти радужные бла-бла-бла, как и Болонь и ЕГЭ в прошлом форма предательства интересов и страны и молодежи.