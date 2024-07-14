7 самых-самых сортов арбузов. Смотрите не лопните!

Арбуз арбузу рознь! Оказывается, существует более 1200 сортов этой самой большой полосатой ягоды. В этой подборке мы расскажем вам о 7 самых-самых сортах арбузов, которые удивят своим вкусом, цветом и размерами.
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