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Стерлинг рассказал о травме бицепса, с которой провел два боя в 2022-м: «Когда тогда справедливо спортсменам заботиться о здоровье?»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о травме бицепса, с которой он тренировался и выступал в 2022 году.

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