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В Катав-Ивановском районе меняется власть

В Катав-Ивановском районе меняется власть

В Катав-Ивановске назначили и.о. главы района после суда над предыдущим. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на внеочередном заседании собрания депутатов Катав-Ивановского района, состоявшемся сегодня, 21 февраля, исполняющим обязанности руководителя муниципалитета большинством голосов назначен Александр Васильев.

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