В Катав-Ивановском районе меняется власть

В Катав-Ивановске назначили и.о. главы района после суда над предыдущим. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на внеочередном заседании собрания депутатов Катав-Ивановского района, состоявшемся сегодня, 21 февраля, исполняющим обязанности руководителя муниципалитета большинством голосов назначен Александр Васильев.