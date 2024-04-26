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В Архангельском ликвидирована минометчица из «Правого Сектора» Рута

В Архангельском ликвидирована минометчица из «Правого Сектора» Рута

В поселке Архангельское Херсонской области ликвидирована минометчица из «Правого сектора»* Алла Пушкарчук с позывным Рута, о чем сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта».

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