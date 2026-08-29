The door is closed: Belgium has threatened the Baltic states about Russian assets

Belgium has closed the door on the use of Russian assets for Ukraine. This is reported by Euractiv. The head of the Belgian Defense Ministry, Theo Franken, rejected a new initiative in this regard by four EU countries led by Sweden.
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