Меры антитеррористической безопасности усилят в Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области провел заседание региональной антитеррористической комиссии, на котором обсуждались вопросы повышения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
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