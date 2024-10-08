В Зауралье четыре жителя Югры предстанут перед судом за «покупку» водительских прав

В Курганской области завершено расследование уголовных дел в отношении четверых жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые обвиняются в даче взятки должностному лицу за содействие в получении водительских прав без обучения.
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