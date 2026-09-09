Школьник умер на уроке в Нижегородской области

В Нижегородской области устанавливаются обстоятельства гибели учащегося одной из школ Городца. Ребёнок умер 8 сентября прямо во время занятий.
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Хрен знает что творится. За всю долгую жизнь первый раз такое. Бедные родители, сопереживаю.