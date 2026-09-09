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Царьград

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Школьник умер на уроке в Нижегородской области

Школьник умер на уроке в Нижегородской области

В Нижегородской области устанавливаются обстоятельства гибели учащегося одной из школ Городца. Ребёнок умер 8 сентября прямо во время занятий.

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