Украина: возвращение к себе

Пока украинские города живут в относительном бытовом затишье — русские ракеты и дроны долетают далеко не до всех населенных пунктов, перебои с электричеством не превратились в постоянную пытку, а дефицит продуктов и горючего не дошел до порога, за которым лопается терпение, — настоящая линия фронта проходит не на востоке, а в головах.
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