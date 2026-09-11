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Мировое обозрение

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Украина: возвращение к себе

Украина: возвращение к себе

Пока украинские города живут в относительном бытовом затишье — русские ракеты и дроны долетают далеко не до всех населенных пунктов, перебои с электричеством не превратились в постоянную пытку, а дефицит продуктов и горючего не дошел до порога, за которым лопается терпение, — настоящая линия фронта проходит не на востоке, а в головах.

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