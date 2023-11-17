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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Геннадий Кресов
    Какое нам дело до того,что думает МОК? Пусть там трансгендеры соревнуются. А к нам кто приедет,тот и приедет. Дверь о...Баба-Яга из МОК п...
  • Геннадий Кресов
    Да пусть эти трансформеры между собой соревнуются,и соревнования для таких как они придумают. А соревноваться мужику ...Первый пошёл. Бри...
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    Как всегда,ЧУДЕСНО,ОЛЕГ!СПАСИБО ДО ЗЕМЛИ!Второгодник

Что сказали друг другу Кормчий Си и старик Байден

Что сказали друг другу Кормчий Си и старик Байден

Есть у автора хулиганская привычка при работе с исходным материалом выхватывать ключевые моменты события, немедля делая эмоциональные оценки (письменным образом), дабы потом не забыть расставить акценты в анализе.

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