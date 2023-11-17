Что сказали друг другу Кормчий Си и старик Байден

Есть у автора хулиганская привычка при работе с исходным материалом выхватывать ключевые моменты события, немедля делая эмоциональные оценки (письменным образом), дабы потом не забыть расставить акценты в анализе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии