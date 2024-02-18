Солист группы "Танцы минус" высказался о ландшафте Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прошёл концерт группы "Танцы минус" (16+), основанной Вячеславом Петкуном.Группа исполнила такие хиты как "Город", "Половинка", "Цветут цветы" и другие, пишет издание "Открытый Нижний".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии