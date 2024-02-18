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Солист группы "Танцы минус" высказался о ландшафте Нижнего Новгорода

Солист группы "Танцы минус" высказался о ландшафте Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прошёл концерт группы "Танцы минус" (16+), основанной Вячеславом Петкуном.Группа исполнила такие хиты как "Город", "Половинка", "Цветут цветы" и другие, пишет издание "Открытый Нижний".

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