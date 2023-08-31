«Интер» интересуется Ндомбеле. Хавбек «Тоттенхэма» открыт к переходу в клуб-участник ЛЧ

Миланцы запросили информацию о 26-летнем французе у «Тоттенхэма». Ранее Ндомбеле отклонил предложение «Дженоа» – он хочет играть за клуб, участвующий в Лиге чемпионов.
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