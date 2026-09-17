БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сегодня ночью Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта об «адских санкциях» против России и Ирана.

Сегодня ночью Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта об «адских санкциях» против России и Ирана.

Проект позволяет президенту США вводить пошлины до 100% на импорт из пяти крупнейших стран-импортеров российских энергоносителей, а также из пяти государств, помогающих РФ обходить энергетические санкции.

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