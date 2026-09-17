Сегодня ночью Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта об «адских санкциях» против России и Ирана.

Проект позволяет президенту США вводить пошлины до 100% на импорт из пяти крупнейших стран-импортеров российских энергоносителей, а также из пяти государств, помогающих РФ обходить энергетические санкции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Сталинградская би...
- На фоне беспорядк...
- На фоне беспорядк...
Не мешайте США катиться в экономическую и колониальную пропасть!
такие адские , что самим пиндосам страшно...