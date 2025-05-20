Юрген Клопп согласился возглавить "Рому" и готов к новым вызовам в Италии

Юрген Клопп может стать новым тренером итальянской «Ромы», сообщают источники. После успешной работы с «Ливерпулем», где он выиграл множество титулов, немецкий специалист готов к новым достижениям в Италии.
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