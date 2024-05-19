Улитки как домашние питомцы: содержание и уход

Улитки – это не только огородные вредители! Брюхоногие – самый многочисленный класс в составе типа моллюсков; в мире их существует более 100 000 видов, каждый из которых играет важную роль в природе, а многие – и в культуре человека.
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