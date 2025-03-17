Солнечный фрукт и его польза

Как и весьма близкий родич - апельсин, лимон не является истинным отдельным видом растения. Это – гибрид каких-то других видов цитрусовых, появившийся на Востоке ещё в древности и известный большинству цивилизаций как отдельный сорт плодовых деревьев.
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