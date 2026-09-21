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Царьград

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Министерство энергетики США зафиксировало снижение нефтезапасов

Министерство энергетики США зафиксировало снижение нефтезапасов

Стратегический резерв нефти США снизился до 284,6 млн баррелей на конец недели, завершившейся 18 сентября, что является минимумом с октября 1982 года.

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